2019-08-15T13:20:04+03:00
Происшествия

Водителя «Газели», который столкнулся с фурой на трассе М-5, госпитализировали в больницу Тольятти

Из кабины молодого человека доставали спасатели
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МЧС по Самарской областиФото: ГУ МЧС по Самарской области
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Стали известны подробности аварии, которая произошла утром в четверг, 15 августа, на 995 км трассы М-5 в Ставропольском районе. Там около 10:20 столкнулись фура Scania с прицепом и грузовая «Газель».

- В результате аварии пострадал один человек. Это 26-летний водитель «Газели». Из кабины пострадавшего деблокировали спасатели. Его госпитализировали в Тольяттинскую городскую больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

На месте ДТП работали 10 человек личного состава МЧС и 3 спецмашины. На некоторое время движение в сторону Самары было перекрыто. На месте работал трактор — он расчищал дорогу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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