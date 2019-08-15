Водителя «Газели», который столкнулся с фурой на трассе М-5, госпитализировали в больницу Тольятти
Из кабины молодого человека доставали спасатели
Фото: ГУ МЧС по Самарской области
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Стали известны подробности аварии, которая произошла утром в четверг, 15 августа, на 995 км трассы М-5 в Ставропольском районе. Там около 10:20 столкнулись фура Scania с прицепом и грузовая «Газель».
- В результате аварии пострадал один человек. Это 26-летний водитель «Газели». Из кабины пострадавшего деблокировали спасатели. Его госпитализировали в Тольяттинскую городскую больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.
На месте ДТП работали 10 человек личного состава МЧС и 3 спецмашины. На некоторое время движение в сторону Самары было перекрыто. На месте работал трактор — он расчищал дорогу.
ИСТОЧНИК KP.RU