2019-08-15T13:41:05+03:00
Общество

Из исторической части Самары уберут рекламные щиты и баннеры

Общее число рекламных конструкций собираются сократить до 950 штук
Анастасия ФИЛАТОВА
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Самару и область решили зачистить от широкоформатной рекламыСамару и область решили зачистить от широкоформатной рекламыФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В Самарской области станет меньше рекламных баннеров и щитов. Их количество сократят по поручению губернатора Дмитрия Азарова. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Планируется полностью уйти от размещения широкоформатных билбордов и крупногабаритной рекламы в исторической части Самары. Кроме того, в областной столице и в других городах предполагается постепенно отказаться от устаревших конструкций и перейти на те, которые имеют внутреннюю подсветку, - рассказал министр имущественных отношений Самарской области Сергей Черепанов.

По словам чиновника, сейчас в Самаре предусмотрено около 1400 рекламных щитов формата 3х6. В дальнейшем их сократят до 950. Министерство строительства уже согласовало эту схему, теперь дело за минтрансом. После того, как ведомство даст добро, схему отправят на утверждение в администрацию Самары. Как отмечают в облправительстве, срок действия 5-летнего договора на размещение рекламных конструкций в Самаре истекает осенью этого года. Новые торги будут проведены в сентябре-ноябре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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