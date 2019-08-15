Самарцам объяснили, почему за воду теперь приходится платить так много

СЕГОДНЯ 14:19 2019-08-15T14:19:51+03:00

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Жителям Самары объяснили, почему выросла стоимость услуг водоснабжения и водоотведения в квитанциях от компании "Самарские коммунальные системы". Суммы в расчетках удивили многих горожан, которые не ожидали такого повышения в августе. В компании пояснили, что дело в повышающем коэффициенте на нормативы для тех, у кого не установлен прибор учета, а такая возможность есть.

- Мы просто выполняем требования действующего законодательства. При это сами нормативы были существенно снижены, - отметили в СКС.

Также в компании напомнили, что законодательство не ограничивает рост тарифов на отдельный вид услуг. Предельный индекс не должен превысить рост суммы в квитанции в общем за все ЖКУ. Но есть и исключения: если вступают в силу новые нормативы и заключаются концессионные соглашения, предельный индекс можно превысить. Именно так случилось в Самаре.

- Мы хотим отметить, что при установке счетчика размер платы даже несколько уменьшается, - рассказали в СКС. В специальном разделе сайта СКС можно посмотреть, что нужно делать, если установить счетчик в вашем жилье нельзя.

ИСТОЧНИК KP.RU