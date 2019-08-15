Жители Самары и Тольятти назвали размер зарплаты, которой достаточно для достойной жизни

СЕГОДНЯ 14:20 2019-08-15T14:23:58+03:00

А сколько бы вам хватило для достойной жизни? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Жители российских городов назвали размер справедливой зарплаты, которую хватило бы для достойной жизни. Средняя справедливая зарплата по России составила 66 тысяч рублей. В Самаре горожанам для достойной жизни хватило бы 64 тысяч рублей в месяц. Такую цифру приводит РБК, ссылаясь на результаты опроса страховой компании «Сбербанк страхование жизни». Исследование провели летом 2019 года. По данным издания, средняя зарплата в областной столице – 42 тысячи рублей.

Жители Тольятти считают достойной зарплатой 60 тысяч рублей в месяц. При этом средняя заработная плата в городе – 38 тысяч рублей.

Лидер рейтинга Москва. Там жителям для достойной жизни хватило бы 100 тысяч рублей в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU