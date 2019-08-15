Жители Самары и Тольятти назвали размер зарплаты, которой достаточно для достойной жизни
Жители российских городов назвали размер справедливой зарплаты, которую хватило бы для достойной жизни. Средняя справедливая зарплата по России составила 66 тысяч рублей. В Самаре горожанам для достойной жизни хватило бы 64 тысяч рублей в месяц. Такую цифру приводит РБК, ссылаясь на результаты опроса страховой компании «Сбербанк страхование жизни». Исследование провели летом 2019 года. По данным издания, средняя зарплата в областной столице – 42 тысячи рублей.
Жители Тольятти считают достойной зарплатой 60 тысяч рублей в месяц. При этом средняя заработная плата в городе – 38 тысяч рублей.
Лидер рейтинга Москва. Там жителям для достойной жизни хватило бы 100 тысяч рублей в месяц.
ИСТОЧНИК KP.RU