Самарских предпринимателей оштрафовали на 3 млн рублей за нелегальную продажу алкоголя

СЕГОДНЯ 14:40 2019-08-15T14:41:47+03:00

В этом году в регионе изъяли из незаконного оборота более 12 тысяч литров спиртного

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В Самарской области чиновники и правоохранители продолжают бороться с незаконным оборотом алкогольной продукции. В регионе на постоянной основе проводятся специальные рейды. Только в первом полугодии 2019 года в Самарской области изъяли из незаконного оборота более 12 тысяч литров спиртного. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- В первом полугодии этого года были проверены 34 объекта розничной торговли алкогольной продукции. В результате в 29 точках были выявлены 36 нарушений. Выдано 3 предписания для их устранения, - рассказал глава департамента лицензирования и государственного контроля регионального минпрома Валерий Тихонов.

По словам чиновника, с начала 2019 года по фактам незаконного производства и продажи алкогольной продукции было возбуждено 366 административных производств и составлено 149 протоколов. Нарушителям были выписаны штрафы на сумму более 3 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU