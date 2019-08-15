Лидер группы похитителей детей в Самарской области получил 24 года особого режима

СЕГОДНЯ 15:09 2019-08-15T15:15:59+03:00

Суд признал "Паука" и его подельников виновными в похищении детей Фото: Михаил ГОРЮНОВ

Руслану Бакиеву, который организовал преступления из колонии, придется еще долго сидеть за решеткой

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В четверг, 15 августа, в Приволжском окружном военном суде вынесли приговор по громкому делу о похищении детей в Самарской области. Обвиняемыми по нему проходили Руслан Бакиев, известный также по кличке «Паук», его гражданская супруга Екатерина Косарева и еще пятеро человек.

- Руслану Бакиеву суд назначил 24 года лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима, а его возлюбленной - 13 лет колонии общего режима, - сообщил корреспондент «Комсомольской правды - Самара» из зала суда.

Напомним, ранее гособвинение запрашивало для Руслана Бакиева, который, как выяснили следователи, организовал преступления из колонии, где он отбывал наказание с 2009 года, 23 года лишения свободы. Екатерине Косаревой просили назначить 13,5 лет колонии общего режима. Было установлено, что преступники пытались похитить ребенка из детского сада в Тольятти и 4-летнего мальчика в Кинеле. За детей они требовали большие выкупы. Своих жертв злоумышленники искали через соцсети.

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ИСТОЧНИК KP.RU