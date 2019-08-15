Убытки «Крыльев Советов» в 2018 году составили 130 млн рублей
Убытки «Крыльев Советов» в 2018 году составили 130,44 млн рублей. Такую цифру приводит издание «Советский спорт», ссылаясь на бухгалтерскую отчетность СПАРК. Самарцы входят в пятерку команд высшего дивизиона по потерянным деньгам. Больше «КС» убытки только у «Анжи» (140,8 млн рублей), «Ростова» (458 млн рублей), «Спартака» (878 млн рублей) и «Динамо» (1114,7 млн рублей).
При этом на зарплаты «Крылья» потратили 950 млн рублей. Сколько команда потратила на агентов – неизвестно, т.к. клуб не представил отчетность.
Лидером по прибыли в РПЛ стала «Уфа». В 2018 году клуб заработал 428,3 млн рублей – это 40% бюджета. Львиная доля этих денег приходятся на трансферы.
Главными статьями доходов клубов Премьер-лиги стали продажа футболистов, билетов и клубной атрибутики.
ИСТОЧНИК KP.RU