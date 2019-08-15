2019-08-15T16:28:19+03:00
Спорт

Убытки «Крыльев Советов» в 2018 году составили 130 млн рублей

Больше самарцев из клубов РПЛ в минусе «Анжи», «Ростов», «Спартак» и «Динамо»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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При этом на зарплаты «Крылья» потратили 950 млн рублей.При этом на зарплаты «Крылья» потратили 950 млн рублей.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Убытки «Крыльев Советов» в 2018 году составили 130,44 млн рублей. Такую цифру приводит издание «Советский спорт», ссылаясь на бухгалтерскую отчетность СПАРК. Самарцы входят в пятерку команд высшего дивизиона по потерянным деньгам. Больше «КС» убытки только у «Анжи» (140,8 млн рублей), «Ростова» (458 млн рублей), «Спартака» (878 млн рублей) и «Динамо» (1114,7 млн рублей).

При этом на зарплаты «Крылья» потратили 950 млн рублей. Сколько команда потратила на агентов – неизвестно, т.к. клуб не представил отчетность.

Лидером по прибыли в РПЛ стала «Уфа». В 2018 году клуб заработал 428,3 млн рублей – это 40% бюджета. Львиная доля этих денег приходятся на трансферы.

Главными статьями доходов клубов Премьер-лиги стали продажа футболистов, билетов и клубной атрибутики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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