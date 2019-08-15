Историческая выставка на площади Славы продлена до осени

СЕГОДНЯ 16:04 2019-08-15T16:04:38+03:00

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МТС, правительство Самарской области и администрации городского округа Самара сообщает об изменении сроков работы цифровой исторической выставки «Самара. Из прошлого в будущее». По просьбам жителей города экспозиция продлится до 15 сентября.

Выставка, открывшаяся 15 июля, включает в себя 50 информационных стендов с дореволюционными и современными фотографиями узнаваемых самарских улиц, купеческих особняков, памятников архитектуры и других знаковых мест города. Туристы и жители города могут увидеть старую Самару с высоты птичьего полета глазами Константина Головкина, узнать, как выглядел наш город с Волги в прошлом веке, где проходил маршрут самарской конки и что располагалось сто лет назад на стрелке Волги и Самарки.

По статистике МТС, за первый месяц работы экспозиции на сайт проекта было совершено около пяти тысяч переходов, а самыми популярными объектами стали тюрьма «Самарские кресты», Кафедральный собор, дом купца Арефьева и панорамные виды города.

Каждый объект экспозиции сопровождается краткой справкой и QR-кодом, перейдя по которому, можно ознакомиться с интересными фактами и историями о старой Самаре. Чтобы получить полный доступ к контенту выставки «Самара. Из прошлого в будущее», необходимо установить на смартфон или планшет любое приложение для считывания QR-кодов и следовать инструкциям, размещенным на информационных стендах на площади Славы.

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ИСТОЧНИК KP.RU