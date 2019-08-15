Прокуратура заинтересовалась историей с больным 25-летним пони, который катает детей на набережной Самары

СЕГОДНЯ 16:32 2019-08-15T16:33:13+03:00

Зоозащитники считают, что пони уже давно пора отправится на заслуженный отдых Фото: Соцсети

Надзорное ведомство выяснит, действительно ли хозяин животного плохо заботится о нем

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Историей с 25-летним пони-чемпионом, который, как считают зоозащитники, попал в руки к ненадежному хозяину, заинтересовалась прокуратура. Надзорное ведомство собирается провести проверку.

- По факту организации развлекательных услуг с использованием пони будет организована проверка. Ее результаты станут известны в течение 30 дней, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в прокуратуре Самарской области.

Напомним, ранее зоозащитники забили тревогу в социальных сетях. Они стали призывать жителей города не катать своих детей на стареньком пони по имени Султан, которого часто можно увидеть вместе с хозяином на набережной. По словам активистов, пони содержится в отвратительных условиях. Его владелец не соблюдает элементарных правил по уходу. Выглядит маленькая лошадка неухоженно: копыта не обработаны, шкура стерта от седла, а спина от возраста продавлена. Зоозащитники считают, что этого пони уже давно пора отправить на заслуженный отдых.

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Самарские зоозащитники пытаются спасти 25-летнего пони-чемпиона, который, по их мнению, попал в руки к ненадежному хозяину (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU