2019-08-15T16:45:08+03:00
Общество

Жителям Куйбышевского района Самары вернули холодную воду

Ремонт прохудившейся трубы завершен
Анастасия ФИЛАТОВА
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Более 5,5 тысячам самарцев вернули холодную водуБолее 5,5 тысячам самарцев вернули холодную водуФото: Архив "КП"
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В Самаре сотрудники компании «Водные технологии» завершили ремонтные работы на месте коммунальной аварии в Куйбышевском районе. Сегодня утром, 15 августа, там на улице Восстания произошла утечка на трубе холодного водоснабжения. На время ремонта без воды остались более 5,5 тысяч местных жителей.

- Аварийно-восстановительные работы были завершены в 17:00. Водоснабжение потребителей восстановлено, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Напомним, ранее сообщалось, что воду в дома жителей Куйбышевского района вернут к 15:00, но, видимо, ремонт немного затянулся. На месте происшествия работали 13 человек, 6 единиц техники, в том числе от МЧС 2 человека и 1 спецмашина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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