2019-08-15T18:06:09+03:00
Происшествия

Полицейские в Самарской области уничтожили 2,4 гектара наркорастений

Правоохранители подвели итоги операции «Мак-2019»
Кирилл КАРИМОВ
Поделиться:
Любители покурить "травку" не уйдут от зоркого взгляда компетентных органовЛюбители покурить "травку" не уйдут от зоркого взгляда компетентных органовФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Полиция Самарской области подвела итоги проведения спецоперации «Мак-2019». В ее результате были выявлены и уничтожены очаги дикого произрастания наркосодержащих растений. Кроме этого, были найдены каналы поступления наркотических средств растительного происхождения, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.

- По итогам двух этапов сотрудниками полиции выявлено 106 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков растительного происхождения, в том числе: выявлены 4 случая незаконного культивирования запрещенных к возделыванию растений, - заметил начальник ОИОС ГУ МВД России по Самарской области Сергей Гольдштейн. - В ходе операции 67 лиц привлечены к уголовной ответственности и 178 к административной. По окончании двух этапов операции правоохранителями обнаружено и уничтожено 134 очага дикорастущих наркосодержащих растений площадью более 2,4 га.

Например, в Сызрани на улице Сурикова был найден участок, на котором владелец культивировал конопли. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры».

А вот 53-летний житель села Тимашево хранил у себя дома маковую соломку на 875 г. На него завели дело по статье «Незаконное приобретение наркотиков».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нервишки шалят: Самара заняла девятое место в топ-10 нервных мегаполисов России
Чиновники Ленинского района Самары хотят перенести стихийный блошиный рынок
В Самарской области под мостом взорвался автомобиль
Самарцы просят губернатора Самарской области посодействовать в представлении пилота Дамира Юсупова к государственной награде
На улице Мира в Самаре «Приора» насмерть сбила мужчину
Скончался один из мигрантов, которые попали в больницы Самарской области с отравлением
Жителям Куйбышевского района Самары вернули холодную воду
Прокуратура заинтересовалась историей с больным 25-летним пони, который катает детей на набережной Самары
Директор ФК «Акрон»: «Будем говорить о домашних играх в Тольятти, когда мэрия проявит заинтересованность»
Как хорошо, что стал пилотом: герой, посадивший самолет в кукурузном поле, долгое время работал юристом в Сызрани
Историческая выставка на площади Славы продлена до осени
Убытки «Крыльев Советов» в 2018 году составили 130 млн рублей
Ретро-самолеты, воздушные прогулки и прыжки с парашютом: самарцев зовут на авиационный фестиваль
Лидер группы похитителей детей в Самарской области получил 24 года особого режима
В Сызрани из-за хлопков газа эвакуировали жильцов пятиэтажки на Комарова
Самарских предпринимателей оштрафовали на 3 млн рублей за нелегальную продажу алкоголя