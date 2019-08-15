Полицейские в Самарской области уничтожили 2,4 гектара наркорастений

СЕГОДНЯ 18:06 2019-08-15T18:06:09+03:00

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Полиция Самарской области подвела итоги проведения спецоперации «Мак-2019». В ее результате были выявлены и уничтожены очаги дикого произрастания наркосодержащих растений. Кроме этого, были найдены каналы поступления наркотических средств растительного происхождения, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.

- По итогам двух этапов сотрудниками полиции выявлено 106 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков растительного происхождения, в том числе: выявлены 4 случая незаконного культивирования запрещенных к возделыванию растений, - заметил начальник ОИОС ГУ МВД России по Самарской области Сергей Гольдштейн. - В ходе операции 67 лиц привлечены к уголовной ответственности и 178 к административной. По окончании двух этапов операции правоохранителями обнаружено и уничтожено 134 очага дикорастущих наркосодержащих растений площадью более 2,4 га.

Например, в Сызрани на улице Сурикова был найден участок, на котором владелец культивировал конопли. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры».

А вот 53-летний житель села Тимашево хранил у себя дома маковую соломку на 875 г. На него завели дело по статье «Незаконное приобретение наркотиков».

ИСТОЧНИК KP.RU