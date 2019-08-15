Нервишки шалят: Самара заняла девятое место в топ-10 нервных мегаполисов России

15 Авг. 21:44 2019-08-15T22:03:01+03:00

Горожан выводят из себя работа, семья и транспорт

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Самара оказалась на 9 месте по нервозности горожан из 20 российских городов. Об этом узнали специалисты маркетингового агентства Zoom Market.

Нервничают больше, чем в Самаре в таких городах, как Махачкала, Москва, Екатеринбург, Новосибирск, Краснодар, Казань, Санкт-Петербург и Красноярск.

В целом, самарцев, как и всех россиян нервируют дела, связанные с работой или бизнесом (57%), детьми и семьей (32%), транспортом и дорогами (11%).

ИСТОЧНИК KP.RU