2019-08-15T22:03:01+03:00
Общество

Нервишки шалят: Самара заняла девятое место в топ-10 нервных мегаполисов России

Горожан выводят из себя работа, семья и транспорт
Кирилл КАРИМОВ
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Работа, семья и транспорт - главные источники душевных смятений самарцевРабота, семья и транспорт - главные источники душевных смятений самарцевФото: Альберт ДЗЕНЬ
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Самара оказалась на 9 месте по нервозности горожан из 20 российских городов. Об этом узнали специалисты маркетингового агентства Zoom Market.

Нервничают больше, чем в Самаре в таких городах, как Махачкала, Москва, Екатеринбург, Новосибирск, Краснодар, Казань, Санкт-Петербург и Красноярск.

В целом, самарцев, как и всех россиян нервируют дела, связанные с работой или бизнесом (57%), детьми и семьей (32%), транспортом и дорогами (11%).

ИСТОЧНИК KP.RU

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