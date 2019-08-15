2019-08-15T22:02:12+03:00
Спорт

Всех научит: легенда "Крыльев Советов" Сергей Корниленко вернулся в клуб в качестве тренера

Сергей провел первую тренировку в новой роли
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Сергей Корниленко снова с командойСергей Корниленко снова с командой
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Легендарный игрок "Крыльев Советов" Сергей Корниленко закончил реабилитацию в немецком Мюнхене и вернулся в расположение команды. Его представили команде в новом качестве - в роли тренера. И уже 15 августа легендарная "восьмерка" провел первую вечернюю тренировку команды. В клубе сообщили, что Сергей включен в заявку команды и стал членом штаба Миодрага Божовича.

- Я очень рад возвращению в Самару. Для меня начинается новый этап в футбольной карьере. Постараюсь принести такую же пользу "Крыльям" в новом качестве, какую приносил команде, будучи игроком. Буду рад видеть болельщиков как на "Самара Арене", так и на выездных играх, - рассказал Сергей Корниленко в интервью клубному ТВ.

Фанаты надеются, что Корниленко станет победным амулетом команды, которая проигрывает на протяжении последних туров.

- Серега, выходи, без тебя никак, - пишут болельщики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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