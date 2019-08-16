2019-08-16T08:07:22+03:00
Общество

Житель Самарской области заплатил более 250 тысяч рублей за нападение собаки на женщину

Пострадавшей пришлось долго лечиться после нападения животного
Анастасия ФИЛАТОВА
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Агрессия собаки стоила ее хозяину четверти миллиона рублейАгрессия собаки стоила ее хозяину четверти миллиона рублейФото: Архив "КП"
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Жительница Волжского района отсудила у своего соседа более 250 тысяч рублей. Поводом этому послужила собака мужчины, а точнее то, что она напала на женщину. Животное покусало даму на территории СНТ, после этого ей пришлось долго восстанавливаться.

- Суд обязал владельца собаки возместить пострадавшей материальный ущерб и выплатить ей компенсацию морального вреда. В отношении мужчины приставами было возбуждено исполнительное производство. Как выяснилось, у него есть машина, поэтому на нее был наложен запрет на регистрационные действия, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Благодаря принятым мерам приставам удалось взыскать с должника всю назначенную судом сумму. После того, как мужчина выплатил пострадавшей четверть миллиона, исполнительное производство было окончено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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