2019-08-16T08:20:41+03:00
Спорт

Пляжные «Крылья Советов» уступили «Спартаку» в матче чемпионата России

Встреча закончилась со счетом 5:7
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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После этого матча волжане опустились на 4 место в турнирной таблице Суперлиги. Фото: beachsoccer.ru.После этого матча волжане опустились на 4 место в турнирной таблице Суперлиги. Фото: beachsoccer.ru.
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«Крылья Советов» потерпели второе подряд поражение на саратовском этапе чемпионата России по пляжному футболу. В 11 туре самарцы уступили московскому «Спартаку» 5:7. За «КС» дублем отметился Азеведо, еще по голу забили Коваленко, Виноградов и Волошин, сообщает портал beachsoccer.ru.

После этого матча волжане опустились на 4 место в турнирной таблице Суперлиги, а «Спартак» поднялся на 2-ое. Следующий матч «Крылья» проведут против хозяев этапа – саратовской «Дельтой».

Напомним, Суперфинал ЧР пройдет в Самаре с 28 августа по 1 сентября. «Крылья Советов» уже обеспечили себе место в борьбе за медали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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