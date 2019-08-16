Этому городу нужен герой: на улицах Самары заметили Супермена

СЕГОДНЯ 08:28 2019-08-16T08:38:42+03:00

Некий молодой человек разгуливает по областной столице в синем костюме и красном плаще

Изменить размер текста: A A

В Самаре появился собственный супергерой. В столицу 63 региона прямо с планеты Криптон "прилетел" Супермен. Самарцы видели молодого человека в синем обтягивающем костюме и красном плаще уже на нескольких улицах города.

- Этому городу нужен новый герой. На пересечении улиц Мичурина и Революционной был замечен Супермен, - пишут в соцсетях горожане.

По словам самарцев, на днях его видели на улице Солнечной, а до этого на пересечении улиц Ново-Вокзальной и Фадеева. Вообще этот Супермен, как говорят горожане, довольно открытая личность. Возможно, от беды и страшной напасти он не спасает, но вот хорошее настроение вполне способен подарить.

- Хороший веселый парень. Я его как-то видела, мимо проезжала, помахал рукой, пританцовывая. Сразу настроение улучшилось, - рассказала одна из горожанок.

Напомним, что недавно Самару посетили и другие необычные личности. В город посреди августа прямо на лыжах прикатили Санта-Клаусы.

ИСТОЧНИК KP.RU