В Самаре из-за ремонтных работ около ж/д вокзала изменили схему движения автобусов

СЕГОДНЯ 08:46 2019-08-16T08:48:17+03:00

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В Самаре в районе Комсомольской площади стартовал ремонт теплотрассы. Работы ведутся на участке между улицами Агибалова и Спортивной в направлении ЦУМ Самара - Пригородный автовокзал. В связи с этим несколько автобусов пустили в объезд. Об этом в Твиттере сообщает компания "СамараАвтоГаз".

Схема перекрытия дорог возле Комсомольской площади

Автобусы № 1, 22, 67 будут курсировать по улицам Агибалова, Льва Толстого, Арцыбушевская, Вилоновская, Спортивная и далее по своему маршруту. Автобусы № 5Д, 11, 37 в направлении "из города" будут ездить по улицам Льва Толстого, Арцыбушевская, Красноармейская, Спортивная и далее по своему маршруту в сторону Губернского рынка.

Автобусы № 52, 56 будут ходить в объезд по улицам Агибалова, Льва Толстого, Арцыбушевская, Красноармейская и далее по маршруту в направлении Крымской площади. Автобус № 13 - Льва Толстого, Арцыбушевская, Красноармейская, далее по маршруту в сторону Губернского рынка. Автобус № 50 - Агибалова, Льва Толстого,Арцыбушевская, Вилоновская далее по маршруту в направлении Батайской. Автобус № 53 - по улице Красноармейской без заезда на железнодорожный вокзал в направлении автостанции "Аврора".

ИСТОЧНИК KP.RU