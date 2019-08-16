2019-08-16T09:18:26+03:00
Общество

Депутаты Тольятти предложили регулировать движение в Шлюзовом круглые сутки

А также ограничить проезд большезрузов по ГЭС
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Такую картину на ГЭС жители Тольятти и Жигулевска видят все реже и реже.Такую картину на ГЭС жители Тольятти и Жигулевска видят все реже и реже.Фото: Яндекс. Карты
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В тольяттинской думе комиссия по местному самоуправлению рассмотрела вопрос ограничения движения большегрузов на трассе М-5 рядом с микрорайонами Жигулевское море и Шлюзховой. По словам председателя комиссии Галины Муканиной, из-за фур, которые идут по дороге через ГЭС транзитом, многие жители не могут попасть домой часами, а микрорайон Жигулевское море вообще отрезан.

- Там ездить практически невозможно! Сегодня нужно огромное терпение каждому человеку, проживающему в микрорайонах Фёдоровка, Шлюзовой и Жигулёвское море. Жигулёвское море вообще «отрезано», я не знаю, как люди добираются на работу в городе и обратно домой, - отметила Муканина.

По словам депутатов, пробки на ГЭС скапливаются всегда, кроме случаев, когда за движением следит регулировщик. Ситуация усугубилась из-за строительства развязки: вместо двух выездов на кольцо из Шлюзового остался один. Галина Муканина считает, что движение на проблемном участке дороги нужно регулировать круглосуточно.

- Считаю, что это безобразие! Управлению МВД следует обратить внимание на эту ситуацию. Движение на трассе М5 в Шлюзовом нужно регулировать круглосуточно. Там нужны посты ДПС не только в выходные. Хотя бы утром и вечером, когда люди едут на работу и с работы. Повторю, там всегда должны стоять регулировщики. С ними больше порядка и меньше нервотрепки для людей, - приводит слова Муканиной дума Тольятти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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