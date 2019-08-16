В Сызрани сбили 7-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 10:13 2019-08-16T10:19:23+03:00

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15 августа в Сызрани 31-летняя женщина на «Калине» сбила 7-летнего мальчика. Об этом со ссылкой на пресс-службу городского отдела ГИБДД сообщила «Маленькая Сызрань». ДТП произошло в 18-40 на улице Хвалынской в районе дома №83. Мальчик перебегал дорогу в неположенном месте и попал под колеса начинающей автоледи, чей стаж вождения составляет всего 10 месяцев.

- Машина двигалась со стороны улицы Котовского, когда справа налево по ходу ее движения на дорогу выбежал ребенок, - пишет издание.

К счастью, ребенок отделался ушибами. Его доставили в больницу, но госпитализация не потребовалась, и мальчика отпустили домой.

ГИБДД напоминает, что родителям следует регулярно объяснять детям правила дорожного движения. Нужно, чтобы несовершеннолетние помнили, что дорогу можно переходить исключительно по пешеходному переходу.

ИСТОЧНИК KP.RU