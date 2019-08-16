2019-08-16T10:41:31+03:00
Происшествия

В Сызрани поймали детей, которые закидали поезд камнями

К счастью, их действия не привели к происшествиям на железной дороге
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Подростки могли повредить состав камнямиПодростки могли повредить состав камнямиФото: Архив "КП"
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В Сызрани машинист тепловоза заметил около пешеходного моста группу детей, кидавших камни в проходящие поезда. Об этом он сообщил в дежурную часть Сызранского линейного отдела. Действия детей могли привести к повреждениям состава и нарушению графика поездов, но к счастью, в ходе осмотра состава, ничего обнаружено не было.

- В ходе поисковых мероприятий сотрудники отделения по делам несовершеннолетних выявили четырех подростков в возрасте от 12 до 15 лет, учащихся различных школ г. Октябрьск Самарской области, - сообщили в пресс-службе отделения.

Подростки признали свою вину и сообщили, что не планировали заранее свои действия. В тот день они направлялись к Волге, но по пути двое из них решили похулиганить. Дети раскаялись в содеянном, но это не спасло их от проблем дома. Сотрудники полиции провели с ними профилактические беседы и составили на их родителей протоколы об административном правонарушении за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU

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