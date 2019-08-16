В Ставропольском районе водитель Газели протаранил Сканию и попал в больницу

СЕГОДНЯ 11:36 2019-08-16T11:36:03+03:00

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16 августа в 10-30 утра в Ставропольском районе произошло ДТП с участием 2 машин. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов известно, что 26-летний водитель автомобиля ГАЗ, двигаясь по автодороге «Урал» со стороны Тольятти в сторону Самары, не справился с управлением и выехал на правую обочину. Там Газель врезалась в стоящую Сканию по управлением 45-летнего мужчины.

- Водитель на момент ДТП находился в трезвом состоянии. По предварительной версии полицейских, мужчина не выбрал безопасную скорость движения, - сообщили в пресс-службе ГИБДД.

В результате происшествия пострадал водитель Газели. Мужчину доставили в больницу, где ему было назначено амбулаторное лечение. Машина сильно изувечена. Водитель Скании в ходе ДТП не пострадал.

По факту случившегося проводится проверка. Сотрудники ГИБДД напоминают водителям об опасности превышения скорости на дороге и призывают к повышенной внимательности.

ИСТОЧНИК KP.RU