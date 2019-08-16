В Кировском районе Самары зафиксировали опасные промышленные выбросы
15 августа жители Кировского района города Самары пожаловались на неприятный запах на улице. На место прибыли специалисты. Они провели анализ проб воздуха в районе и зафиксировали вредные выбросы, но не смогли найти конкретный источник среди ближайших предприятий. 16 августа мэрия опубликовала официальные результаты исследований.
- Конкретный источник выбросов определить не удалось. Предположительно, концентрация запахов от промышленных предприятий и автотранспорта в безветренную погоду,- сообщила пресс-служба департамента городского хозяйства в своем твиттере.
Пока не сообщается, будет ли департамент продолжать искать причину загрязнений воздуха и проводить дополнительные проверки предприятий района. В Кировском районе сконцентрирована очень большая часть предприятий города, что часто становится причиной недовольства местных жителей.
ИСТОЧНИК KP.RU