Самара готова к проведению проекта «Поезд на пленэр».

СЕГОДНЯ 12:29 2019-08-16T12:29:55+03:00

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17-18 августа в Самарской области пройдут культурные мероприятия в рамках межрегионального проекта «Поезд на пленэр». В город приедут около 30 ведущих художников и 70 творческих путешественников из Пензы, Уфы, Оренбурга, Казани, Ярославл, Орска и Москвы. Проект основали Куйбышевский филиал АО «Федеральная Пассажирская компания и туроператор «Сказка странствий» при поддержке правительства Самарской области.

- Гости региона не только по достоинству оценят красоту волжских пейзажей, но и смогут запечатлеть на полотне живописные места села Ширяево, где когда-то творил Илья Ефимович Репин,- сообщили в пресс-службе администрации Губернатора Самарской области.

В программу проекта входит посещение гостями достопримечательностей и знаковых мест города. В Литературном музее для них проведут отдельную программу с живой музыкой и ярмаркой сувениров. Там же гости будут рисовать Самарский костел. После этого запланировано посещение кофейни White Cup, где самарский архитектор Дмитрий Храмов будет рассказывать о проекте «Модерн в облаках».

На второй день участникам проекта предстоит познакомиться с красотами Ширяево. Там они смогут посетить музей Ильи Репина, Попову гору и штольни, а также зарисуют волжские пейзажи.

Кураторами проекта выступят самарские художники Любовь Егорова и Евгения Тарасова и крымский художник Роман Третьяков.

ИСТОЧНИК KP.RU