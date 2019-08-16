Самара готова к проведению проекта «Поезд на пленэр».
17-18 августа в Самарской области пройдут культурные мероприятия в рамках межрегионального проекта «Поезд на пленэр». В город приедут около 30 ведущих художников и 70 творческих путешественников из Пензы, Уфы, Оренбурга, Казани, Ярославл, Орска и Москвы. Проект основали Куйбышевский филиал АО «Федеральная Пассажирская компания и туроператор «Сказка странствий» при поддержке правительства Самарской области.
- Гости региона не только по достоинству оценят красоту волжских пейзажей, но и смогут запечатлеть на полотне живописные места села Ширяево, где когда-то творил Илья Ефимович Репин,- сообщили в пресс-службе администрации Губернатора Самарской области.
В программу проекта входит посещение гостями достопримечательностей и знаковых мест города. В Литературном музее для них проведут отдельную программу с живой музыкой и ярмаркой сувениров. Там же гости будут рисовать Самарский костел. После этого запланировано посещение кофейни White Cup, где самарский архитектор Дмитрий Храмов будет рассказывать о проекте «Модерн в облаках».
На второй день участникам проекта предстоит познакомиться с красотами Ширяево. Там они смогут посетить музей Ильи Репина, Попову гору и штольни, а также зарисуют волжские пейзажи.
Кураторами проекта выступят самарские художники Любовь Егорова и Евгения Тарасова и крымский художник Роман Третьяков.
ИСТОЧНИК KP.RU