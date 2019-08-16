Пламенный мотор: В Самаре загорелся маршрутный автобус

СЕГОДНЯ 14:14 2019-08-16T14:14:39+03:00

По счастливой случайности, пассажиров внутри не было

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Сегодня, в 12.41, в оперативную дежурную службу управления МЧС РФ по Самарской области поступил сигнал — на перекрестке улиц Арцибушевской и Красноармейской горит автобус.

- Загорелся моторный отсек автобуса «ПАЗ», работавшего в Самаре на маршруте №177. К счастью, машина следовала не по маршруту, и пассажиров внутри не было, - сообщают сотрудники МЧС.

Водитель тоже остался жив и не пострадал. Как сообщают оперативники дежурной службы, возгорание ликвидировано еще до прибытия пожарных.

ИСТОЧНИК KP.RU