Пламенный мотор: В Самаре загорелся маршрутный автобус
По счастливой случайности, пассажиров внутри не было
Огонь потушили еще до приезда пожарныхФото: Архив "КП"
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Сегодня, в 12.41, в оперативную дежурную службу управления МЧС РФ по Самарской области поступил сигнал — на перекрестке улиц Арцибушевской и Красноармейской горит автобус.
- Загорелся моторный отсек автобуса «ПАЗ», работавшего в Самаре на маршруте №177. К счастью, машина следовала не по маршруту, и пассажиров внутри не было, - сообщают сотрудники МЧС.
Водитель тоже остался жив и не пострадал. Как сообщают оперативники дежурной службы, возгорание ликвидировано еще до прибытия пожарных.
ИСТОЧНИК KP.RU