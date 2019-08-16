2019-08-16T14:14:39+03:00
Общество

Пламенный мотор: В Самаре загорелся маршрутный автобус

По счастливой случайности, пассажиров внутри не было
Константин Дмитриев
Поделиться:
Огонь потушили еще до приезда пожарныхОгонь потушили еще до приезда пожарныхФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Сегодня, в 12.41, в оперативную дежурную службу управления МЧС РФ по Самарской области поступил сигнал — на перекрестке улиц Арцибушевской и Красноармейской горит автобус.

- Загорелся моторный отсек автобуса «ПАЗ», работавшего в Самаре на маршруте №177. К счастью, машина следовала не по маршруту, и пассажиров внутри не было, - сообщают сотрудники МЧС.

Водитель тоже остался жив и не пострадал. Как сообщают оперативники дежурной службы, возгорание ликвидировано еще до прибытия пожарных.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Игра на время: «Спартак» хочет перенести начало матча с самарскими «Крыльями»
Уже в 2021 году в "Новой Самаре" откроется школа
Тотальный контроль: Самарцам хотят запретить пополнять транспортные карты наличными
В Куйбышевском районе Самары из-за аварии отключили воду
Самара готова к проведению проекта «Поезд на пленэр».
В Кировском районе Самары зафиксировали опасные промышленные выбросы
В Ставропольском районе водитель Газели протаранил Сканию и попал в больницу
В Сызрани поймали детей, которые закидали поезд камнями
В Сызрани поймали детей, которые закидали поезд камнями
В Сызрани сбили 7-летнего мальчика
Депутаты Тольятти предложили регулировать движение в Шлюзовом круглые сутки
В Самаре из-за ремонтных работ около ж/д вокзала изменили схему движения автобусов
Этому городу нужен герой: на улицах Самары заметили Супермена
Пляжные «Крылья Советов» уступили «Спартаку» в матче чемпионата России