Игра на время: «Спартак» хочет перенести начало матча с самарскими «Крыльями»

СЕГОДНЯ 15:17 2019-08-16T15:17:38+03:00

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Футбольный клуб «Спартак» просит руководство Российской футбольной премьер-лиги перенести начало матча очередного тура чемпионата страны в Самаре, запланированного на 25 августа, на несколько часов.

- Из-за недостаточного времени на восстановление ФК «Спартак-Москва» просит перенести воскресную игру в Самаре на 19.00 (по московскому времени). Клуб разместит окончательную информацию о времени начала воскресной встречи с «Крыльями Советов» по итогам решения РПЛ, — говорится в официальном пресс-релизе.

Начало игры в Самаре было запланировано на 14.00 (по московскому времени). В четверг, 22 августа, «Спартак» будет играть в Португалии матч Лиги Европы, который начнется в 21.45 по московскому времени. Руководство клуба боится, что футболисты не успеют восстановиться, если не дать им лишние пять часов.

ИСТОЧНИК KP.RU