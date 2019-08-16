2019-08-16T16:06:40+03:00
Общество

Производственный заказ: В Тольятти построят новую дорогу

Областной министр транспорта обещал, что всё будет готово уже в следующем году
Константин Дмитриев
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Проехать по новой дороге тольяттинцы смогут уже следующим летомПроехать по новой дороге тольяттинцы смогут уже следующим летомФото: Архив "КП"
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Посетив Тольятти, министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин заявил, что в городе появится новая трасса. Она продолжит улицу Калмыцкую, связав улицы Новозаводскую и Васильевскую, и далее до Обводного шоссе.

- Проект будет реализован по поручению губернатора Дмитрия Азарова. С просьбой к нему обратились руководители промышленных предприятий города. Это значительно упростит логистику для большегрузов и снизит нагрузку на улицу Новозаводскую, - сообщает пресс-релиз администрации Тольятти.

Протяженность новой дороги составит 4,5 км. Также будет обустроено освещение трассы и отремонтированы прилегающие подъездные пути. По словам министра, работы должны будут закончится уже в июле 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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