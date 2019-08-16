На выходных в Самарской области ждут жару +33
Осадков не ожидают
Похоже, в Самарскую область окончательно вернулось лето.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Похоже, в Самарскую область окончательно вернулось лето. На предстоящих выходных, 17 и 18 августа, в регионе ожидают жару +28…+33. Ночью будет прохладнее: +14… +19 в субботу и +15… +20 в воскресенье. Преимущественно без осадков, сообщает Приволжское УГМС.
- В выходные дни и в начале следующей недели погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. Осадков не ожидается, а температура воздуха вернётся к летним значениям и местами превысит свою климатическую норму, - рассказала синоптик Ирина Вытягова.
В понедельник температура воздуха будет такой же +28… +33. Преимущественно без осадков.
ИСТОЧНИК KP.RU