На выходных в Самарской области ждут жару +33

СЕГОДНЯ 16:39 2019-08-16T16:40:33+03:00

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Похоже, в Самарскую область окончательно вернулось лето. На предстоящих выходных, 17 и 18 августа, в регионе ожидают жару +28…+33. Ночью будет прохладнее: +14… +19 в субботу и +15… +20 в воскресенье. Преимущественно без осадков, сообщает Приволжское УГМС.

- В выходные дни и в начале следующей недели погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. Осадков не ожидается, а температура воздуха вернётся к летним значениям и местами превысит свою климатическую норму, - рассказала синоптик Ирина Вытягова.

В понедельник температура воздуха будет такой же +28… +33. Преимущественно без осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU