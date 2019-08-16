В Самарской области стартовал прием заявок на гранты от социально ориентированных некоммерческих организаций

СЕГОДНЯ 17:02 2019-08-16T17:02:05+03:00

По количеству зарегистрированных СОНКО наш региона находится на 3 месте в ПФО после республик Татарстан и Башкортостан. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Самарской области стартовал прием заявок социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) на получение субсидий на реализацию соцпроектов. Конкурс объявлен на основании решения губернатора региона Дмитрий Азарова.

- По количеству зарегистрированных СОНКО наш региона находится на 3 месте в ПФО после республик Татарстан и Башкортостан, - рассказали в правительстве Самарской области. - На территории области действует более 4,5 тысяч некоммерческих организаций разного профиля, которые занимаются социальной защитой инвалидов и сирот, развитием благотворительности и добровольчества, правовым просвещением населения, развитием массового спорта, профилактикой алкоголизма и наркомании, реализацией экологических, культурных, образовательных проектов.

Прием заявок стартовал 9 августа и продлится до 13 сентября. Участники могут рассчитывать на грант до 850 тысяч рублей. Это касается всех номинаций, кроме «Развития институтов гражданского общества, ресурсной поддержке СОНКО», где можно получить до 1 700 тысяч рублей.

Гранты предоставляют по следующим видам деятельности:

- поддержка проектов в области науки, образования, просвещения;

- социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;

- защита семьи, материнства, отцовства и детства;

- охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;

- поддержка проектов в области культуры и искусства;

- охрана окружающей среды и защита животных;

- развитие институтов гражданского общества, ресурсная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций;

- благотворительная деятельность, а также деятельность в области организации и поддержки благотворительности и добровольчества (волонтерства).

Более подробную информацию можно найти здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU