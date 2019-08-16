2019-08-16T17:39:29+03:00
Недвижимость

Денег нет, и вы платите: В Самарской области хотят поднять взносы за капремонт

Всему виной огромные долги, накопленные областным фондом
Константин Дмитриев
Поделиться:
Изменить размер текста:

Взносы на капремонт могут существенно вырасти — об этом заявил заместитель председателя Самарской губернской думы Александр Степанов по итогам заседания попечительского совета областного фонда капремонта. Потому что дефицит бюджета этой организации составит на конец 2018 года 4,4 млрд рублей.

- Долги жителей составляют 1,7 млрд рублей. Так что даже если расплатятся все, то это не сильно поможет, - «обнадежил» самарцев депутат.

Сейчас размер ежемесячного взноса колеблется от 5,67 до 6,52 рублей за квадратный метр жилья. Но по мнению Фонда содействия реформированию ЖКХ, эту цифру надо поднимать до «не менее чем» 8,96 рублей. Также обсуждается отмена моратория на сбор взносов с жилья в новостройках. К сожалению, самой интересной информации — о том, как областной фонд капремонта накопил такие долги, — пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Верните, как было: Губернатора просят отменить объединение Самарского университета
Жители Самарской области попросили дать звание Героя России летчику Артуру Юсупову
В Самарской области стартовал прием заявок на гранты от социально ориентированных некоммерческих организаций
На выходных в Самарской области ждут жару +33
Производственный заказ: В Тольятти построят новую дорогу
Игра на время: «Спартак» хочет перенести начало матча с самарскими «Крыльями»
Уже в 2021 году в "Новой Самаре" откроется школа
Пламенный мотор: В Самаре загорелся маршрутный автобус
Тотальный контроль: Самарцам хотят запретить пополнять транспортные карты наличными
В Куйбышевском районе Самары из-за аварии отключили воду
Самара готова к проведению проекта «Поезд на пленэр».
В Кировском районе Самары зафиксировали опасные промышленные выбросы
В Ставропольском районе водитель Газели протаранил Сканию и попал в больницу
В Сызрани поймали детей, которые закидали поезд камнями
В Сызрани поймали детей, которые закидали поезд камнями
В Сызрани сбили 7-летнего мальчика
Депутаты Тольятти предложили регулировать движение в Шлюзовом круглые сутки
В Самаре из-за ремонтных работ около ж/д вокзала изменили схему движения автобусов
Этому городу нужен герой: на улицах Самары заметили Супермена
Пляжные «Крылья Советов» уступили «Спартаку» в матче чемпионата России