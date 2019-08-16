Денег нет, и вы платите: В Самарской области хотят поднять взносы за капремонт

СЕГОДНЯ 17:39 2019-08-16T17:39:29+03:00

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Взносы на капремонт могут существенно вырасти — об этом заявил заместитель председателя Самарской губернской думы Александр Степанов по итогам заседания попечительского совета областного фонда капремонта. Потому что дефицит бюджета этой организации составит на конец 2018 года 4,4 млрд рублей.

- Долги жителей составляют 1,7 млрд рублей. Так что даже если расплатятся все, то это не сильно поможет, - «обнадежил» самарцев депутат.

Сейчас размер ежемесячного взноса колеблется от 5,67 до 6,52 рублей за квадратный метр жилья. Но по мнению Фонда содействия реформированию ЖКХ, эту цифру надо поднимать до «не менее чем» 8,96 рублей. Также обсуждается отмена моратория на сбор взносов с жилья в новостройках. К сожалению, самой интересной информации — о том, как областной фонд капремонта накопил такие долги, — пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU