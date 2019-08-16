2019-08-16T17:28:25+03:00
Общество

Жители Самарской области попросили дать звание Героя России летчику Артуру Юсупову

Они обращаются к Владимиру Путину. Президент России учел мнение жителей страны
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Командир самолета Airbus А321 Дамир Юсупов.Командир самолета Airbus А321 Дамир Юсупов.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Жители Самарской области через соцсети просят президента России Владимира Путина дать звание Героя России летчику Артуру Юсупову, который вместе с Георгием Мурзиным посадил самолет А321 на кукурузное поле. Свою просьбу жители региона озвучивают в комментариях, в том числе обращаясь к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову с просьбой помочь.

- Предлагаю дать Артуру Юсупову Героя России. Парень заслужил. Таким надо присваивать звание в первую очередь, - считает один из горожан.

Президент России учел мнение жителей страны и присвоил звание Героя России пилотам самолета, пишет kp.ru.

Напомним, утром, 15 августа, авиасудно А321, которое летело в Симферополь, через несколько минут после взлета из аэропорта Жуковский столкнулось со стаей чаек. Некоторые птицы попали в двигатель. Пилоты приняли решение экстренно сесть в кукурузном поле.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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