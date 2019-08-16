Ремонт требует потерпеть: В Сызрани затруднено движение по федеральной трассе М-5

СЕГОДНЯ 19:04 2019-08-16T19:04:56+03:00

Работы будут идти на протяжении всех выходных

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Ремонт федеральной трассы М-5 «Урал» на территории Сызрани привел к затруднению движения на этом участке. Ситуация сохранится как минимум до конца выходных.

- В связи с ремонтом дорожного покрытия на участке трассы М-5 «Урал» в черте города Сызрань организовано реверсивное движение. В выходные дни здесь возможны затруднения, - сообщает пресс-служба «Поволжуправтодора».

Водителей-сызранцев просят учитывать эту информацию перед тем, как они соберутся ехать в этом направлении, соблюдать скоростной режим и требования временных дорожных знаков.

ИСТОЧНИК KP.RU