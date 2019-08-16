2019-08-16T20:38:53+03:00
Спорт

Футбольный клуб «Акрон» потерпел первое поражение в ПФЛ

Тольяттинцы уступили «Тюмени» 0:2
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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После этого поражения «Акрон» откатился с первого места в турнирной таблице группы «Урал-Приволжье» ПЛФ на третье. Фото: ФК «Акрон»После этого поражения «Акрон» откатился с первого места в турнирной таблице группы «Урал-Приволжье» ПЛФ на третье. Фото: ФК «Акрон»
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Футбольный клуб «Акрон» впервые с дебюта в профессиональном футболе потерял очки в ПФЛ. В пятницу, 16 августа, тольяттинцы уступили на выезде «Тюмени» 0:2. Голы забили Бирюков и Субботин.

После этого поражения «Акрон» откатился с первого места в турнирной таблице группы «Урал-Приволжье» ПЛФ на третье. В активе тольяттинцев 12 очков, столько же у «Тюмени». Лидирует «Урал-2», который набрал 13 очков.

Следующий матч «Акрон» проведет дома против «Мордовии» в рамках 1/32 финала Кубка России. Игра пройдет 21 августа на стадионе «Кристалл» в Жигулевске, где пока играет домашние матчи тольяттинский клуб. Следующая встреча в рамках ПФЛ пройдет также в Жигулевске 26 августа. «Акрон» примет «Камаз».

ИСТОЧНИК KP.RU

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