В Сызрани пьяный мужчина решил искупаться и спрыгнул с теплохода

СЕГОДНЯ 08:59 2019-08-18T08:59:15+03:00

Трагедия чуть не произошла на Волге рядом с Сызранью

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В Сызрани 17 августа, в субботу чуть не случилось ЧП. Пьяный мужчина решил освежиться в жаркий денек. Его не остановило и то, что в этот момент он находился на борту теплохода, который находился довольно далеко от берега. Как сообщает КТВ Луч, мужчина прыгнул в воду и начал тонуть.

Спасателей на помощь позвали очевидцы. Те вовремя успели прибыть на место прыжка и спасли неразумного прыгуна. Повезло, что мужчина не захлебнулся сразу и его не сбило волнами от идущего по курсу теплохода.

Спасатели напоминают, что на воде себя следует вести как можно осторожнее и уж тем более не стоит лезть в воду в состоянии алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU