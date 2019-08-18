"Сантехником назвали!" В Тольятти в детсаду спасли застрявшего в трубах котенка

СЕГОДНЯ 10:43 2019-08-18T10:43:13+03:00

В Тольятти спасли маленького котенка из вентшахты

Малыша из вентиляционной шахты извлекали спасатели, а он душераздирающе мяукал

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В эти выходные тольяттинским спасателям пришлось спасать из вентиляционной шахты маленького котенка. Вызвали специалистов сотрудники детского сада "Муравьишка". Малыш душераздирающе мяукал, звуки доносились откуда-то изнутри вентиляционной шахты.

- Самостоятельно достать котенка в садике не могли. Спасатели проделали отверстие в бетонном ограждении короба с помощью электроперфоратора. Из труб коммуникации котенка удалось достать, - рассказа глава тольяттинских спасателей Андрей Дербенев.

Спасенного котенка передали сотрудникам детского сада. Пушистика назвали сантехником. Теперь ему ищут новых хозяев.

ИСТОЧНИК KP.RU