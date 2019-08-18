2019-08-18T13:21:08+03:00
Общество

В Отрадном "Кот Борис" научит молодежь быть востребованными у работодателей

Молодых людей от 14 до 35 лет приглашают на окружной интеллектуальный фестиваль
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В рамках мероприятия пройдут брейн-ринги и прочие интеллектуальные игрыВ рамках мероприятия пройдут брейн-ринги и прочие интеллектуальные игры
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В Отрадном пройдет интеллектуальный фестиваль для молодых людей от 14 до 35 лет. Здесь их обучат быть креативными, помогут овладеть такими навыками, как системное мышление, логика, владение деловой и письменной речью. Это позволит молодежи стать более востребованными у работодателей, считают организаторы мероприятия.

- Идея родилась еще в 2018 году, на окружной школе Всероссийского проекта «Пространство развития» Российского союза молодежи, - объяснили инициаторы проекта.

По итогам фестиваля выберут самых умных, выдадут им подтверждающие их гибкие навыки сертификаты и дадут рекомендации по дальнейшему развитию своих умений. Интеллектуальный фестиваль "Кот Борис" будет проходить в формате брейн-рингов, игр формата Что? Где? Когда? Фестиваль в дальнейшем будет проходить ежегодно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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