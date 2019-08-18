Добро пожаловать в пекло: рабочая неделя в Самаре начнется с безумной жары

СЕГОДНЯ 17:03 2019-08-18T17:03:54+03:00

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В Самаре рабочая неделя начнется с настоящей жары. Уже в понедельник воздух прогреется до 34 градусов выше нуля. Ветер будет дуть слабый юго-западный, облачность будет переменная. Синоптики обещают, что такая погода продержится минимум до среды.

- Вот и вернулось лето, жаль, что на работу только надо ходить, - шутят самарцы в социальных сетях.

Стоит отметить, что жара вернулась в Самару еще в пятницу, вместе с ужасной духотой. Правда, прохладно было по ночам, но и это природа исправит: уже с понедельника ночью будет до 22 градусов тепла. Дождей в ближайшее время не предвидится, но вот уже в среду ветер поменяет направление на северо-западный.

ИСТОЧНИК KP.RU