Самолет загорелся в воздухе: названы предварительные причины падения Як-55 около Тольятти

СЕГОДНЯ 22:40 2019-08-18T22:40:13+03:00

Причиной крушения самолета может быть техническая неисправность или ошибка пилота [видео]

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В Куйбышевской транспортной прокуратуре назвали предварительные причины крушения самолета ЯК-55 в поел рядом с селом Подстепки, под Тольятти. По мнению специалистов следственного управления СК на транспорте, в самолете была техническая неисправность или же пилот совершил ошибку. По предварительным данным, машина загорелась в воздухе, пилот мог попытаться увести ее подальше от жилых домов.

- Пилот выполнял фигуры сложного пилотажа, затем он вошел в сложное пике и самолет устремился к земле, - отметил помощник прокурора Куйбышевской транспортной прокуратуры Владислав Ярополов.

Очевидцы говорят, что самолет летал невдалеке от жилых домов. Пилот по их словам часто совершал здесь вылеты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="288" height="360" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/726718" frameborder="0"></iframe> Видео с места падения самолета.

ИСТОЧНИК KP.RU