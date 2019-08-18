2019-08-18T22:40:13+03:00
Общество

Самолет загорелся в воздухе: названы предварительные причины падения Як-55 около Тольятти

Причиной крушения самолета может быть техническая неисправность или ошибка пилота [видео]
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Самолет упал прямо в полеСамолет упал прямо в поле
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В Куйбышевской транспортной прокуратуре назвали предварительные причины крушения самолета ЯК-55 в поел рядом с селом Подстепки, под Тольятти. По мнению специалистов следственного управления СК на транспорте, в самолете была техническая неисправность или же пилот совершил ошибку. По предварительным данным, машина загорелась в воздухе, пилот мог попытаться увести ее подальше от жилых домов.

- Пилот выполнял фигуры сложного пилотажа, затем он вошел в сложное пике и самолет устремился к земле, - отметил помощник прокурора Куйбышевской транспортной прокуратуры Владислав Ярополов.

Очевидцы говорят, что самолет летал невдалеке от жилых домов. Пилот по их словам часто совершал здесь вылеты.

Видео с места падения самолета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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