Самолет загорелся в воздухе: названы предварительные причины падения Як-55 около Тольятти
В Куйбышевской транспортной прокуратуре назвали предварительные причины крушения самолета ЯК-55 в поел рядом с селом Подстепки, под Тольятти. По мнению специалистов следственного управления СК на транспорте, в самолете была техническая неисправность или же пилот совершил ошибку. По предварительным данным, машина загорелась в воздухе, пилот мог попытаться увести ее подальше от жилых домов.
- Пилот выполнял фигуры сложного пилотажа, затем он вошел в сложное пике и самолет устремился к земле, - отметил помощник прокурора Куйбышевской транспортной прокуратуры Владислав Ярополов.
Очевидцы говорят, что самолет летал невдалеке от жилых домов. Пилот по их словам часто совершал здесь вылеты.
Видео с места падения самолета.
ИСТОЧНИК KP.RU