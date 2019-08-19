Пожар в Самаре на ул. Лейтенанта Шмидта: пылала крыша двухэтажного коттеджа

СЕГОДНЯ 07:11 2019-08-19T07:11:55+03:00

Пожар в Сам аре на ул. Лейтенанта Шмидта распространился на площади 250 кв.м.

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Этой ночью, 18 августа в 23.43 случился пожар в Самаре на ул. Лейтенанта Шмидта. Загорелась кровля двухэтажного коттеджа в Октябрьском районе. Огонь распространился на площади 250 кв.м.

-На ликвидацию пожара выезжали 67 человек, 22 машины. Тревогу объявили по повышенному рангу вызова Пожар №2. В итоге погибших и пострадавших нет, - отметили в ГУ МЧС РФ по Самарской области.

Соседние дома также не пострадали, пожарным удалось быстро ликвидировать огонь. В причинах возникновения пожара разбираются специалисты. Им предстоит установить виновных, если они есть.

ИСТОЧНИК KP.RU