Пожар в Самаре на ул. Лейтенанта Шмидта: пылала крыша двухэтажного коттеджа
Пожар в Сам аре на ул. Лейтенанта Шмидта распространился на площади 250 кв.м.
Пожарные тушили крышу ночью
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Этой ночью, 18 августа в 23.43 случился пожар в Самаре на ул. Лейтенанта Шмидта. Загорелась кровля двухэтажного коттеджа в Октябрьском районе. Огонь распространился на площади 250 кв.м.
-На ликвидацию пожара выезжали 67 человек, 22 машины. Тревогу объявили по повышенному рангу вызова Пожар №2. В итоге погибших и пострадавших нет, - отметили в ГУ МЧС РФ по Самарской области.
Соседние дома также не пострадали, пожарным удалось быстро ликвидировать огонь. В причинах возникновения пожара разбираются специалисты. Им предстоит установить виновных, если они есть.
ИСТОЧНИК KP.RU