Вот это золотая рыбка! Самарский рыбак выловил 17-килограммового карпа и обновил свой рекорд
Трофей мужчина выпустил обратно в озеро
Огромного карпа поймал самарский рыбак
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Своим рекордным уловом похвастался рыбак - профессионал из Самары. На водоеме Ростоши около села Бариновка он выловил карпа весом в 17,67 килограммов. Личный рекорд рыболов-счастливчик обновил на 2,5 кг.
- В этом водоеме обычно очень много крупных карпов, но этот год выдался не слишком результативным для всех рыбаков. Так что радость удачливого "охотника" была особенно сильной, - говорится в сообщении в группе.
Огромный золотой карп отправился обратно в водоем. На плавнике у него теперь есть бирка, а за повторную поимку трофея назначили награду.
ИСТОЧНИК KP.RU