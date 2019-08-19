2019-08-19T07:17:50+03:00
Общество

Вот это золотая рыбка! Самарский рыбак выловил 17-килограммового карпа и обновил свой рекорд

Трофей мужчина выпустил обратно в озеро
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Огромного карпа поймал самарский рыбакОгромного карпа поймал самарский рыбак
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Своим рекордным уловом похвастался рыбак - профессионал из Самары. На водоеме Ростоши около села Бариновка он выловил карпа весом в 17,67 килограммов. Личный рекорд рыболов-счастливчик обновил на 2,5 кг.

- В этом водоеме обычно очень много крупных карпов, но этот год выдался не слишком результативным для всех рыбаков. Так что радость удачливого "охотника" была особенно сильной, - говорится в сообщении в группе.

Огромный золотой карп отправился обратно в водоем. На плавнике у него теперь есть бирка, а за повторную поимку трофея назначили награду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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