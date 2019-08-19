Вот это золотая рыбка! Самарский рыбак выловил 17-килограммового карпа и обновил свой рекорд

СЕГОДНЯ 07:17 2019-08-19T07:17:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Своим рекордным уловом похвастался рыбак - профессионал из Самары. На водоеме Ростоши около села Бариновка он выловил карпа весом в 17,67 килограммов. Личный рекорд рыболов-счастливчик обновил на 2,5 кг.

- В этом водоеме обычно очень много крупных карпов, но этот год выдался не слишком результативным для всех рыбаков. Так что радость удачливого "охотника" была особенно сильной, - говорится в сообщении в группе.

Огромный золотой карп отправился обратно в водоем. На плавнике у него теперь есть бирка, а за повторную поимку трофея назначили награду.

ИСТОЧНИК KP.RU