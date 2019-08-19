2019-08-19T07:28:10+03:00
Общество

"Так вот почему наши выиграли!": в Самаре в честь "Крыльев Советов" украсили гараж

Самарский художник разрисовал гараж в Кировском районе в цвета "Крыльев Советов"
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Вот такой необычный гараж появился в СамареВот такой необычный гараж появился в Самаре
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В Самаре, в Кировском районе появился необычный арт-объект. Самарский дизайнер и художник Владимир Щелоков разрисовал в цветах "Крыльев Советов" гараж. На двери строения теперь красуются главные символы Самары - вокзал, ракета, стела на площади Славы и, конечно, стадион "Самара Арена". Все выполнено в небесно-голубом цвете - фирменном оттенке команды.

Гараж находится на ул. Свободы и его оформлением в своем твиттере восхитился даже глава Кировского района Игорь Рудаков. А самарцы попросили его ни в коем случае не сносить - мол, украшение улиц.

- Класс, так вот почему наши выиграли, - смеются горожане.

-Да. Сказали им - выиграете, будет вам гараж!))) - отвечает сам художник. Напомним, "Крылья Советов" одолели екатеринбургский "Урал" в субботу, 17 августа, со счетом 1:3, прервав серию поражений. Команда сейчас набрала 6 очков. Следующую игру "Крыльям" предстоит сыграть 25 августа на домашнем стадионе с московским "Спартаком".

ИСТОЧНИК KP.RU

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