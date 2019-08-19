Машины превратились в груду металла: последствия аварии с тремя погибшими в Красноярском районе попали на видео

СЕГОДНЯ 07:52 2019-08-19T07:52:06+03:00

Виновным в жестоком ДТП может оказаться водитель, выехавший на встречку

Изменить размер текста: A A

Ночью 18 августа страшная авария произошла в Красноярском районе, неподалеку от поселка Курумоч. В аварии с тремя машинами погибли три человека, в том числе и возможный виновник ДТП. По данным полиции, случилось это около восьми вечера. 37-летний мужчина за рулем Лада Гранты ехал со стороны Челябинска и в какой-то момент вылетел на встречку.

- Здесь он столкнулся с тойотой, которой управлял 56-летний водитель. к ним присоединился и Рено Сандеро, под которого вылетели столкнувшиеся машины, - объяснили в ГУ МВД РФ по Самарской области.

В результате ДТП скончался виновник аварии - водитель "Гранты", водитель Тойоты и 52-летняя пассажирка. в больницу доставили еще четверых человек, в том числе - 4-летнюю девочку.

Очевидцы говорят, что в результате от машин не осталось живого места.

- Судя по всему скорости были приличные. Куда все спешим! Там просто груда металлолома, погибшие лежат. Очень страшно, - говорят очевидцы.

Авария в Красноярском районе: последствия.https://vk.com/dtp_sam

ИСТОЧНИК KP.RU