2019-08-19T08:02:18+03:00
Общество

Будущие десантники! Самарцев рассмешили дети, купающиеся в жилетах в фонтане около запрещающей таблички

Ребята основательно подготовились к водным процедурам
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Ребята купались в фонтанеРебята купались в фонтане
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Жителей Самары рассмешили дети, которые решили искупаться в фонтане около Шипки. В воду мальчишки залезли прямо рядом с табличкой, на которой большими буквами написано, что купаться в фонтане запрещено. Видно, что к освежающим процедурам малыши подготовились основательно: они надели специальные жилеты, чтобы не утонуть.

"Будущие десантники!", "В фонтане... В жилетах... сняв одежду... мало того что 100% умеют читать, так еще и основательно приготовились" - комментируют поступок ребят самарцы. Некоторые даже удивляются: а почему, собственно, запрещено?

Стоит отметить, что в эти выходные в Самаре температура достигала +30 градусов, так что от духоты мучились и взрослые, и дети. Возможно, родители ребят просто не смогли поехать с ними в этот день на пляж и, мальчики решили освежиться вот таким способом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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