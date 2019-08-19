"Держи равновесие, красавчик!": самарские баскетболисты на пляже продемонстрировали подкачанные тела и физподготовку

СЕГОДНЯ 08:11 2019-08-19T08:17:24+03:00

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Баскетбольный клуб "Самара" провел тренировку на пляже. Пресс-служба команды поделилась интересным видео со всеми поклонниками наших спортсменов. Игроки пробежались по горячему песку, выполнили упражнения на равновесие, а потом щучкой нырнули в волжскую воду.

- Как никогда в этом году нужно подготовиться к сезону, подготовить все связки, мышцы. У нас команда очень опытная, но возрастная. Это дополнительная ответственность за здоровье. И хорошая подготовка поможет правильно войти в сезон и избежать ненужных травм. Эмоциональная составляющая таких тренировок на пляже, в лесу - это тоже позитивный момент, - рассказал тренер БК Самара по ОФП Владимир Черников.

Сами игроки новым видом тренировки остались довольны - набрались положительных эмоций.

-Готовимся к новому сезону, пока нагрузка не очень тяжелая, так что с удовольствием бегаем, - признается защитник БК "Самара" Владимир Пичкуров.

Баскетболисты из Самары оголили мускулистые плечи на пляже.

ИСТОЧНИК KP.RU