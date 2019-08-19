2019-08-19T08:21:39+03:00
Общество

В Самарской области ожидают жару до +34

Существенных осадков синоптики не прогнозируют
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Жарче всего будет во вторник.Жарче всего будет во вторник.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Синоптики Приволжского УГМС обещают жителям Самарской области жару до +34 градусов. Существенных осадков не ожидают.

- В понедельник, 19 августа, будет переменная облачность, температура воздуха +30… +32. Без существенных осадков, - говорится на сайте Приволжского УГМС.

Жарче всего будет во вторник, 20 августа, днем столбики термометров будут держаться в районе +29… +34. Ночью прохладнее - +17… +22. Без существенных осадков.

В среду, 21 августа, жара чуть-чуть спадет: +26… +31 днем и +16… +21 ночью. Дождей не предвидится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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