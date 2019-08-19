2019-08-19T08:33:18+03:00
Общество

Ел яблоки и жег костер: в Тольятти нашли пропавшего 5-летнего мальчика

Тревогу забили бабушка с дедушкой
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Ребенок просто ушел гулять с друзьями.Ребенок просто ушел гулять с друзьями.
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В Тольятти нашли пропавшего 5-летнего мальчика Данилу. Ребенок пропал в воскресенье, 18 августа, в Центральном районе города. Тревогу забили бабушка с дедушкой: они успели подать заявление в полицию и написать волонтерам-поисковикам. К счастью, мальчика обнаружили в тот же день, сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт» в Самарской области.

- Найден, жив, - лаконично прокомментировали произошедшее в поисковом отряде.

По данным портала citytraffic.ru, ребенок просто ушел гулять с друзьями. Он был в заброшенном саду довольно далеко от дома. Там мальчик с друзьями 6-ти и 9-ти лет ел яблоки и пытался разжечь костер, чтобы согреться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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