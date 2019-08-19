2019-08-19T09:15:39+03:00
Общество

Воззвали к совести: в Самарской области с должниками по алиментам поговорили священники

Такие встречи прошли в 15 районах Самары и области
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Кроме представителей духовенства с нерадивыми родителями встретились приставы. Фото: пресс-служба УФССП России по Самарской области.Кроме представителей духовенства с нерадивыми родителями встретились приставы. Фото: пресс-служба УФССП России по Самарской области.
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В Самарской области приставы организовали встречу представителей духовенства с должниками по алиментам. Она прошла в рамках акции «Собери ребенка в школу».

- В 15-ти районах Самары и Самарской области судебные приставы-исполнители организовали встречи представителей духовенства с должниками по алиментам, - рассказали в пресс-службе Управления ФССП России по Самарской области.

Цель таких акций – пробудить в должнике совесть. Кроме представителей духовенства с нерадивыми родителями встретились приставы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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