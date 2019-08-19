Лучше Саратова, но хуже Казани: Самара заняла 167 место в России по уровню тишины

СЕГОДНЯ 10:21 2019-08-19T10:27:45+03:00

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В России определили самые тихие и самые шумные города. Исследование провели аналитики портала Domofond.ru. Они опросили больше 90 тысяч человек и составили рейтинг 200 городов. Самыми тихими городами признали Гурьевск Калининградской области, Ейск Краснодарского края и Михайловск Ставропольского края. Самара оказалась на 167 месте.

Соседи столицы 63 региона Казань и Ульяновск оказались тише Самары. Они заняли 84 и 98 места в рейтинге самых тихих городов. А вот Саратов отстал от Самары на 25 позиций.

В списке есть и другие города из Самарской области. Тольятти оказался на 137-ом месте в рейтинге тишины, Сызрань – на 96-ом месте, Новокуйбышевск – на 163-ем.

Самым шумным городом России признали Киселевск, что в Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU