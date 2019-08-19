2019-08-19T10:49:42+03:00
Общество

В Самарскую область привезут чудотворный мироточащий образ императора Николая II

Он будет в регионе 3 дня
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Икону привезут 20 августа. Фото: Тольяттинская епархия.Икону привезут 20 августа. Фото: Тольяттинская епархия.
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В Самарскую область с 20 по 22 августа привезут Чудотворный мироточивый образ Императора Николая II. Об этом сообщает Тольяттинская епархия. 20 августа в 8:00 в Спасо-Преображенском соборе пройдет встреча иконы. Поклониться образу можно будет в течение всего дня. Молебны проведут священники Преображенского благочиния.

- 21 августа в 8:00 образ увезут из Преображенского собора и перевезут в приход Святых Царственных мучеников в 15 квартал – на место строительства Детского просветительского центра. В 9:00 пройдет молебен священников Невского благочиния, - рассказали в епархии.

В 10:00 образ повезут в Троицкий приход Центрального Благочиния. Поклониться иконе можно в течение всего дня.

22 августа образ будет в храме Святителя Тихона Патриарха Московского в Комсомольском районе. С 9:00 до 14:00 пройдет встреча иконы, а также молебны священников Тихоновского благочиния. В 14:00 образ увезут в Жигулевск в храм в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского, где ее будут встречать с 15:00 до 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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