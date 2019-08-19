Жители поселка в Самарской области сидят без горячей воды 8 лет

СЕГОДНЯ 11:53 2019-08-19T11:53:01+03:00

Горячей воды в поселке раньше 2020 года ждать не стоит. Фото: Уполномоченный по правам человека в Самарской области.

Ее отключили после аварии в 2011 году

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Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова посетила поселок Подгорный, что в Кинель-Черкасском районе. Жители поселка сидят без горячей воды 8 лет.

- На территории посёлка Подгорный проживают 1806 человек, расположены 23 многоквартирных дома. Из-за высокого износа инженерной инфраструктуры в 2011 году произошла аварийная ситуация на сетях горячего водоснабжения, повлекшая их размораживание, что привело к отсутствию централизованного горячего водоснабжения в домах посёлка, - сообщает сайт уполномоченного по правам человека.

Несмотря на решение суда администрация поселка возвращать горячую воду не торопилась. При этом за 8 лет власти проработали четыре варианта решения вопроса, однако ни один из них в жизнь так и не воплотили.

На совещании решили как можно скорее вернуть горячую воду в Подгорный, однако на то, чтобы подготовить все необходимые документы, по словам представителей омбудсмена, нужно время. Из сообщения следует, что раньше 2020 года горячую воду в поселок не вернут.

ИСТОЧНИК KP.RU