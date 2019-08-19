2019-08-19T12:10:06+03:00
Общество

Исследование: собрать ребенка в школу в Самаре дороже, чем в Екатеринбурге и Казани

Но дешевле, чем в Москве, Иркутске и Воронеже
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В Самаре, чтобы собрать ребенка в школу, надо будет потратить минимум 2 512 рублей.В Самаре, чтобы собрать ребенка в школу, надо будет потратить минимум 2 512 рублей.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В России выяснили, во сколько в разных городах родителям обойдется собрать ребенка в школу в 2019 году. Провели его аналитики Авито. Они подсчитали среднюю стоимость минимального школьного портфеля: пенала, рюкзака и школьной формы. В Самаре, чтобы собрать ребенка в школу, надо будет потратить минимум 2 512 рублей. При этом по сравнению с прошлым годом стоимость портфеля упала – на 14 рублей.

В рейтинге цен на товары для ребенка в школу (где 1 место – самые высокие цены) Самара заняла 7 место. Дороже школьные принадлежности только в Москве, Иркутске, Санкт-Петербурге, Красноярске, Новосибирске и Воронеже.

В Екатеринбурге на минимальный портфель для школьника придется потратить 2 509 рублей, в Казани – 2 265, в Тольятти – 2 254.

ИСТОЧНИК KP.RU

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